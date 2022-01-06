https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766742149.html

Эксперт оценила решение ОДКБ о направлении миротворцев в Казахстан

Эксперт оценила решение ОДКБ о направлении миротворцев в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022

Эксперт оценила решение ОДКБ о направлении миротворцев в Казахстан

Направление Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан является беспрецедентным, но не подразумевает антитеррористической операции, оно направлено на... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:29

2022-01-06T14:29

2022-01-06T22:59

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

жанаозен

алматинская область

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766710236_0:78:2297:1370_1920x0_80_0_0_798d21da54dff52be468ce0ab0214342.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Направление Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан является беспрецедентным, но не подразумевает антитеррористической операции, оно направлено на умиротворение ситуации в республике, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Юлия Никитина.Миротворцы в КазахстанеКак сообщили в Секретариате ОДКБ, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. Отмечается, что их задачами станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Также сообщалось, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан."Это действительно беспрецедентное решение ОДКБ. Оно беспрецедентно по своей скорости принятия решения. В предыдущих случаях, например, в Киргизии в 2010 году решение так и не было принято, потому что была нарушена стандартная процедура обсуждения вопроса. Вопрос поступил к России как председательствующему государству на тот момент, а не в Секретариат ОДКБ, в целом беспорядки (в Киргизии) закончились достаточно быстро - в течение недели, и ОДКБ оказывала техническую помощь службам правопорядка", - сказала Никитина РИА Новости.Эксперт отметила, что в остальных случаях ОДКБ реагирует, если есть запрос со стороны государства-члена ОДКБ. По ее словам, главным препятствием для использования сил ОДКБ внутри самой организации, внутри государств-членов является именно отсутствие запроса со стороны страны, потому что ОДКБ изначально ориентирована на отражение внешних угроз вне территорий ОДКБ. Но, как пояснила Никитина, еще в конце 2000-х - начале 2010-х годов в Устав и во многие документы ОДКБ были внесены изменения, которые позволяют реагировать на внутренние кризисы и беспорядки."То есть, помимо внешней угрозы, появились еще в официальных документах, в Уставе пункты, нацеленные на обеспечение безопасности и внутри государств. Тут беспрецедентным является то, что решили отправить именно миротворческие силы, потому что в рамках ОДКБ есть и другие типы сил, например, Коллективные силы оперативного развертывания (КСОР), Коллективные силы быстрого реагирования для Центральной Азии", - добавила собеседница агентства."Выбор из трех различных коллективных сил ОДКБ именно миротворческого контингента говорит о том, что это не антитеррористическая операция. Миротворцы будут охранять стратегические военные объекты", - отметила она.Массовые протестыМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766741011.html

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766737445.html

жанаозен

алматинская область

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T14:29 true PT1M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одкб, жанаозен, алматинская область, нур-султан