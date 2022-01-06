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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/minirovanie-1766745424.html
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве - РИА Новости, 06.01.2022
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве
Правоохранители пытаются установить личность неизвестного мужчины, сообщившего в среду об угрозе взрыва в посольстве Казахстана в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:50
2022-01-06T14:50
беспорядки в казахстане
происшествия
казахстан
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители пытаются установить личность неизвестного мужчины, сообщившего в среду об угрозе взрыва в посольстве Казахстана в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступил анонимный звонок о "минировании" в адрес посольства Казахстана в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, угроза взрыва после проверки не подтвердилась, звонок оказался ложным.Собеседник агентства добавил, что в настоящее время силовики пытаются установить личность неизвестного "минера".Волна "минирований" наблюдается в последние годы и в разных городах России, она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766641338.html
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происшествия, казахстан, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
14:50 06.01.2022
 
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве

Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве, угроза не подтвердилась

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание посольства Республики Казахстан в Москве
Здание посольства Республики Казахстан в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители пытаются установить личность неизвестного мужчины, сообщившего в среду об угрозе взрыва в посольстве Казахстана в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступил анонимный звонок о "минировании" в адрес посольства Казахстана в Москве", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции возле здания посольства Казахстана в Москве. Кадр видео
5 января, 15:51Беспорядки в Казахстане
Посольство Казахстана в Москве усилило меры безопасности
По его словам, угроза взрыва после проверки не подтвердилась, звонок оказался ложным.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время силовики пытаются установить личность неизвестного "минера".
Волна "минирований" наблюдается в последние годы и в разных городах России, она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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