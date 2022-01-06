https://ria.ru/20220106/minirovanie-1766745424.html
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве - РИА Новости, 06.01.2022
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве
Правоохранители пытаются установить личность неизвестного мужчины, сообщившего в среду об угрозе взрыва в посольстве Казахстана в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:50
2022-01-06T14:50
2022-01-06T14:50
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители пытаются установить личность неизвестного мужчины, сообщившего в среду об угрозе взрыва в посольстве Казахстана в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступил анонимный звонок о "минировании" в адрес посольства Казахстана в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, угроза взрыва после проверки не подтвердилась, звонок оказался ложным.Собеседник агентства добавил, что в настоящее время силовики пытаются установить личность неизвестного "минера".Волна "минирований" наблюдается в последние годы и в разных городах России, она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766641338.html
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происшествия, казахстан, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве
Аноним сообщал о "минировании" посольства Казахстана в Москве, угроза не подтвердилась