https://ria.ru/20220106/migranty-1766725019.html
В МВД напомнили о новых мерах по борьбе с нелегальной трудовой миграцией
В МВД напомнили о новых мерах по борьбе с нелегальной трудовой миграцией - РИА Новости, 06.01.2022
В МВД напомнили о новых мерах по борьбе с нелегальной трудовой миграцией
Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут не только штрафовать, но и выдворять из России. Соответствующие временные меры, введенные... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:15
2022-01-06T12:15
2022-01-06T17:59
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут не только штрафовать, но и выдворять из России. Соответствующие временные меры, введенные президентом, истекли 31 декабря 2021 года."С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", — сообщалось ранее на сайте "МВД Медиа".Работодателей-нарушителей при этом будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого сотрудника-нелегала. Ведомство рекомендовало иностранцам, не имеющим документов для работы в стране, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.Исключения действовали для уроженцев Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, которые могли обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда.В свою очередь, граждане государств — членов Евразийского экономического союза могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели их приезда в Россию.
https://ria.ru/20211229/migranty-1765923602.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:15 06.01.2022 (обновлено: 17:59 06.01.2022)
В МВД напомнили о новых мерах по борьбе с нелегальной трудовой миграцией
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России