https://ria.ru/20220106/mid-1766798072.html

МИД открыл горячую линию для россиян по ситуации в Казахстане

МИД открыл горячую линию для россиян по ситуации в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

МИД открыл горячую линию для россиян по ситуации в Казахстане

Министерство иностранных дел РФ на фоне ситуации в Казахстане открыло специальную горячую линию для россиян. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:17

2022-01-06T21:17

2022-01-06T21:17

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

жанаозен

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ на фоне ситуации в Казахстане открыло специальную горячую линию для россиян."В МИД России открыта горячая линия: электронная почта для связи — dskc@mid.ru; телефон Call-центра - +7(495) 695 45 45", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жанаозен, касым-жомарт токаев