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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/mid-1766796454.html
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам - РИА Новости, 06.01.2022
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам
Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T20:59
2022-01-06T21:10
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
россия
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
жанаозен
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ."Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем обстановка в ряде городов остается напряженной", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram."Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", - добавили в МИД РФ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
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в мире, казахстан, россия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жанаозен, касым-жомарт токаев
20:59 06.01.2022 (обновлено: 21:10 06.01.2022)
 
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам

МИД порекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать меры личной безопасности

© REUTERS / Pavel MikheyevСожженный автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
Сожженный автомобиль в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Сожженный автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ.
"Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем обстановка в ряде городов остается напряженной", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram.
Сотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 12:56Беспорядки в Казахстане
Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане
"Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", - добавили в МИД РФ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанРоссияОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЖанаозенКасым-Жомарт Токаев
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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