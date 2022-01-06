https://ria.ru/20220106/mid-1766796454.html
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам - РИА Новости, 06.01.2022
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам
Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T20:59
2022-01-06T20:59
2022-01-06T21:10
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
россия
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
жанаозен
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ."Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем обстановка в ряде городов остается напряженной", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram."Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", - добавили в МИД РФ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
2022-01-06T20:59
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в мире, казахстан, россия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жанаозен, касым-жомарт токаев
20:59 06.01.2022 (обновлено: 21:10 06.01.2022)
МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам
МИД порекомендовал находящимся в Казахстане россиянам соблюдать меры личной безопасности