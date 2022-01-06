https://ria.ru/20220106/mid-1766796454.html

МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам

МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам - РИА Новости, 06.01.2022

МИД дал рекомендации находящимся в Казахстане россиянам

Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:59

2022-01-06T20:59

2022-01-06T21:10

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

россия

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

жанаозен

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране, но обстановка в ряде регионов республики остается напряженной, заявили в МИД РФ."Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем обстановка в ряде городов остается напряженной", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram."Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", - добавили в МИД РФ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T20:59 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, россия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жанаозен, касым-жомарт токаев