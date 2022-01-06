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Мэрия Нур-Султана опровергла информацию об отключениях воды и света

Мэрия Нур-Султана опровергла информацию об отключениях воды и света - РИА Новости, 06.01.2022

Мэрия Нур-Султана опровергла информацию об отключениях воды и света

В мэрии Нур-Султана опровергли информацию об отключениях света и воды, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:14

2022-01-06T20:14

2022-01-06T21:07

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В мэрии Нур-Султана опровергли информацию об отключениях света и воды, передает Sputnik Казахстан."В акимате (мэрии) Нур-Султана опровергли информацию об отключениях воды и света", - говорится в сообщении.Отмечается, что жителей столицы Казахстана просят не доверять сомнительным источникам информации. "В случае аварийных отключений, которые не связаны с незаконными собраниями, на места выезжают аварийные бригады", - сообщили в мэрии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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