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Бокерия ответил на вопрос, есть ли вред для сердца от ношения масок
Бокерия ответил на вопрос, есть ли вред для сердца от ношения масок - РИА Новости, 06.01.2022
Бокерия ответил на вопрос, есть ли вред для сердца от ношения масок
Дышать через маску для сердечно-сосудистой системы не вредно, человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:07
2022-01-06T10:07
2022-01-06T10:07
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Дышать через маску для сердечно-сосудистой системы не вредно, человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Нет, не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму. Поэтому вы, может быть, на два вдоха больше будете делать, но это никак не отразится на вашем здоровье", - сказал Бокерия.Он отметил, что в Японии половина граждан ходит в масках постоянно, они привыкли себя защищать, это очень хорошая привычка.
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здоровье - общество, лео бокерия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Бокерия ответил на вопрос, есть ли вред для сердца от ношения масок
Академик Бокерия: носить медицинские маски не вредно для сердца