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Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан"

Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан" - РИА Новости, 06.01.2022

Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан: это будет подарок, как Украина для Америки, НАТО". РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:44

2022-01-06T16:44

2022-01-06T18:55

беспорядки в казахстане

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан: это будет подарок, как Украина для Америки, НАТО"."Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там", - сказал Лукашенко в четверг в Минске. Видео его выступления приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Таким образом он объяснил принятие решения о вводе в Казахстан белорусских миротворческих сил в составе контингента стран ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Надо держать нос по ветру и чувствовать ситуацию" – Лукашенко о событиях в Казахстане "Я вас предупреждал…." - Лукашенко о происходящих событиях в Казахстане. 2022-01-06T16:44 true PT1M03S

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в мире, украина, сша, нато, александр лукашенко, минск, одкб, видео