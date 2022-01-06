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Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан"
Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан" - РИА Новости, 06.01.2022
Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан: это будет подарок, как Украина для Америки, НАТО". РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:44
2022-01-06T16:44
2022-01-06T18:55
беспорядки в казахстане
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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан: это будет подарок, как Украина для Америки, НАТО"."Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там", - сказал Лукашенко в четверг в Минске. Видео его выступления приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Таким образом он объяснил принятие решения о вводе в Казахстан белорусских миротворческих сил в составе контингента стран ОДКБ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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"Надо держать нос по ветру и чувствовать ситуацию" – Лукашенко о событиях в Казахстане
"Я вас предупреждал…." - Лукашенко о происходящих событиях в Казахстане.
2022-01-06T16:44
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в мире, украина, сша, нато, александр лукашенко, минск, одкб, видео
16:44 06.01.2022 (обновлено: 18:55 06.01.2022)
Лукашенко объяснил, почему "нельзя отдать Казахстан"
Лукашенко заявил, что "нельзя отдать Казахстан": это будет подарок, как Украина для США