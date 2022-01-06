Лукашенко назвал ситуацию в Казахстане уроком для Белоруссии
Президент Лукашенко: ситуация в Казахстане показала, что могло бы быть с белорусами
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с беспорядками в Казахстане - это еще один урок, который показывает, что могло бы быть с белорусами.
"Для нас это еще один урок в том плане, что мы поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии", - приводит слова Лукашенко приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.