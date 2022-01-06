https://ria.ru/20220106/lukashenko-1766734577.html

Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договариваться с властью. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:38

2022-01-06T13:38

2022-01-06T19:00

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

александр лукашенко

мангистауская область

одкб

жанаозен

актау

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договариваться с властью."Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. С (президентом Казахстана Касым-Жомартом) Токаевым можно договориться… Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым", - приводит слова Лукашенко приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого". Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, александр лукашенко, мангистауская область, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев