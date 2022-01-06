Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/lechenie-1766721998.html
Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России
Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России - РИА Новости, 06.01.2022
Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России ничем не хуже, чем за рубежом, а наоборот даже лучше, причем операции в нашей стране оплачивает государство,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:57
2022-01-06T11:57
здоровье - общество
лео бокерия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766184797_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_57b954334b953f122df5536f8ba94f1c.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России ничем не хуже, чем за рубежом, а наоборот даже лучше, причем операции в нашей стране оплачивает государство, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Знаете, это была пропаганда абсолютных мерзавцев, потому что мы во все времена имели достаточные позиции, чтобы эффективно лечить своих пациентов. Мы вот здесь в Центре имени Бакулева делаем более 2 тысяч операций в год маленьким детям, но родители берут ребенка и везут его в страну, где делают в год 200 таких операций против наших 2 тысяч. Причем, можно это проверить: никаких проблем у наших пациентов нет, результаты ничем не хуже, а операции оплачивает государство", - сказал Бокерия.Он отметил, что были случаи, когда приходилось повторно оперировать людей, которые уезжали лечиться за границу."Я в день делаю 4-5 операций, если бы это было плохо, сюда бы люди что пришли что ли? А они же приходят, у нас очереди", - подчеркнул Бокерия.
https://ria.ru/20211221/serdtse-1764772115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766184797_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_6c47ebc51f1a1936b58d99728adaf45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, лео бокерия, россия
11:57 06.01.2022
 
Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России

Академик Бокерия: лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России не хуже, чем за рубежом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкадемик РАН Лео Бокерия
Академик РАН Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России ничем не хуже, чем за рубежом, а наоборот даже лучше, причем операции в нашей стране оплачивает государство, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Знаете, это была пропаганда абсолютных мерзавцев, потому что мы во все времена имели достаточные позиции, чтобы эффективно лечить своих пациентов. Мы вот здесь в Центре имени Бакулева делаем более 2 тысяч операций в год маленьким детям, но родители берут ребенка и везут его в страну, где делают в год 200 таких операций против наших 2 тысяч. Причем, можно это проверить: никаких проблем у наших пациентов нет, результаты ничем не хуже, а операции оплачивает государство", - сказал Бокерия.
Он отметил, что были случаи, когда приходилось повторно оперировать людей, которые уезжали лечиться за границу.
"Я в день делаю 4-5 операций, если бы это было плохо, сюда бы люди что пришли что ли? А они же приходят, у нас очереди", - подчеркнул Бокерия.
Новогодний либо рождественский стол - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 16:56Новый год — 2022
Названа главная угроза сердцу в новогодние праздники
 
Здоровье - ОбществоЛео БокерияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
Лента новостейМолния
Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулированоСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы