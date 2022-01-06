https://ria.ru/20220106/lechenie-1766721998.html

Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России

Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России - РИА Новости, 06.01.2022

Бокерия оценил лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России ничем не хуже, чем за рубежом, а наоборот даже лучше, причем операции в нашей стране оплачивает государство,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:57

2022-01-06T11:57

2022-01-06T11:57

здоровье - общество

лео бокерия

россия

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в России ничем не хуже, чем за рубежом, а наоборот даже лучше, причем операции в нашей стране оплачивает государство, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Знаете, это была пропаганда абсолютных мерзавцев, потому что мы во все времена имели достаточные позиции, чтобы эффективно лечить своих пациентов. Мы вот здесь в Центре имени Бакулева делаем более 2 тысяч операций в год маленьким детям, но родители берут ребенка и везут его в страну, где делают в год 200 таких операций против наших 2 тысяч. Причем, можно это проверить: никаких проблем у наших пациентов нет, результаты ничем не хуже, а операции оплачивает государство", - сказал Бокерия.Он отметил, что были случаи, когда приходилось повторно оперировать людей, которые уезжали лечиться за границу."Я в день делаю 4-5 операций, если бы это было плохо, сюда бы люди что пришли что ли? А они же приходят, у нас очереди", - подчеркнул Бокерия.

https://ria.ru/20211221/serdtse-1764772115.html

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здоровье - общество, лео бокерия, россия