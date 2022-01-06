https://ria.ru/20220106/kostanay-1766794849.html

Очевидцы сообщили об очередях и росте цен в супермаркетах в Костанае

Очевидцы сообщили об очередях и росте цен в супермаркетах в Костанае - РИА Новости, 06.01.2022

Очевидцы сообщили об очередях и росте цен в супермаркетах в Костанае

В супермаркетах в казахстанском Костанае, в котором проживают около 250 тысяч человек, образовались большие очереди, выросли цены на некоторые товары и введен... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:44

2022-01-06T20:44

2022-01-06T20:45

беспорядки в казахстане

казахстан

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КОСТАНАЙ, 6 янв - РИА Новости. В супермаркетах в казахстанском Костанае, в котором проживают около 250 тысяч человек, образовались большие очереди, выросли цены на некоторые товары и введен запрет на продажу алкоголя, рассказали корреспонденту РИА Новости очевидцы.По их словам, на заправках сообщают, что бензин заканчивается, но очередей пока нет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, в мире, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев