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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/konsultatsii-1766737320.html
МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном
МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном - РИА Новости, 06.01.2022
МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном
Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ для анализа ситуации в республике, указал российский МИД в распространённом в четверг... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:00
2022-01-06T14:13
беспорядки в казахстане
политика
казахстан
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ для анализа ситуации в республике, указал российский МИД в распространённом в четверг заявлении."Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - говорится в документе, размещённом на сайте МИД РФ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Беспорядки и мародерство на улицах в Казахстане
Массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к партнерам по ОДКБ. При столкновениях погибли силовики.
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политика, казахстан, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ для анализа ситуации в республике, указал российский МИД в распространённом в четверг заявлении.
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14:00 06.01.2022 (обновлено: 14:13 06.01.2022)
 
МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном

МИД: Россия продолжит консультации с союзниками по ОДКБ по ситуации с Казахстаном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ для анализа ситуации в республике, указал российский МИД в распространённом в четверг заявлении.
"Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - говорится в документе, размещённом на сайте МИД РФ.
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Беспорядки в КазахстанеПолитикаКазахстанОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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