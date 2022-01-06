https://ria.ru/20220106/konsultatsii-1766737320.html

МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном

МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном - РИА Новости, 06.01.2022

МИД пообещал продолжить консультации внутри ОДКБ по ситуации с Казахстаном

Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ для анализа ситуации в республике, указал российский МИД в распространённом в четверг... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:00

2022-01-06T14:00

2022-01-06T14:13

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ для анализа ситуации в республике, указал российский МИД в распространённом в четверг заявлении."Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - говорится в документе, размещённом на сайте МИД РФ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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2022

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Беспорядки и мародерство на улицах в Казахстане Массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к партнерам по ОДКБ. При столкновениях погибли силовики. 2022-01-06T14:00 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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