https://ria.ru/20220106/kislota-1766789577.html

В Петербурге мужчине, облившему из ревности пару кислотой, продлили арест

В Петербурге мужчине, облившему из ревности пару кислотой, продлили арест - РИА Новости, 06.01.2022

В Петербурге мужчине, облившему из ревности пару кислотой, продлили арест

Суд в Петербурге продлил арест мужчине, который из ревности облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова, сообщает... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T19:48

2022-01-06T19:48

2022-01-06T19:48

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Суд в Петербурге продлил арест мужчине, который из ревности облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.Инцидент произошел 10 декабря 2021 года у дома 86 на набережной канала Грибоедова: полицейские обнаружили 16-летнюю девушку и 18-летнего юношу с химическими ожогами, обоих госпитализировали. Девушку отправили в больницу в тяжелом состоянии, а ее спутника - в удовлетворительном. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, у девушки сильно пострадали ухо и половина лица. Как сообщал СК, пару облил кислотой бывший молодой человек девушки, которому предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести."Октябрьский районный суд… вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - ред.)", - говорится в сообщении.Арест продлен до 8 марта. Обвиняемый не возражал, уточняет судебная пресс-служба.Как сообщалось, ранее фигурант пояснял суду, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний мужчина уточнял, что чувства и измена были платоническими.Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной ранее сообщала, что пострадавшей девушке предстоит несколько операций после того, как ее состояние улучшится.

https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия