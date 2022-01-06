https://ria.ru/20220106/kirgiziya-1766767836.html

Среди пострадавших в беспорядках в Казахстане граждан Киргизии нет

Среди пострадавших в беспорядках в Казахстане граждан Киргизии нет - РИА Новости, 06.01.2022

Среди пострадавших в беспорядках в Казахстане граждан Киргизии нет

Среди пострадавших в беспорядках в Казахстане граждане Киргизии не значатся, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МИД. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:59

2022-01-06T16:59

2022-01-06T18:55

беспорядки в казахстане

в мире

мангистауская область

одкб

касым-жомарт токаев

нур-султан

россия

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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Среди пострадавших в беспорядках в Казахстане граждане Киргизии не значатся, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МИД."По предварительной информации дипломатического представительства и консульского учреждения Кыргызской Республики в городах Нур-Султан и Алматы, граждане Кыргызстана не замечены в беспорядках, конфликтных ситуациях, также среди пострадавших от беспорядков граждане Кыргызстана не значатся", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания."В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам министерством иностранных дел Кыргызской Республики организована эвакуация граждан Кыргызстана, находящихся в данное время на территории Казахстана. Специально организованным автобусом приехало 20 граждан Кыргызстана, в том числе дети, женщины, также 20 граждан России, один - Таджикистана и один - Узбекистана", - подчеркнули в ведомстве.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

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в мире, мангистауская область, одкб, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия