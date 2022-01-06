https://ria.ru/20220106/kirgiziya-1766731292.html

Киргизия не имеет права отказать в помощи Казахстану, заявили в Бишкеке

Киргизия не имеет права отказать в помощи Казахстану, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 06.01.2022

Киргизия не имеет права отказать в помощи Казахстану, заявили в Бишкеке

Кабмин Киргизии попросил граждан страны с пониманием отнестись к возможности отправки киргизских войск в Казахстан в составе миротворческого контингента ОДКБ и... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:05

2022-01-06T13:05

2022-01-06T14:11

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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Кабмин Киргизии попросил граждан страны с пониманием отнестись к возможности отправки киргизских войск в Казахстан в составе миротворческого контингента ОДКБ и подчеркнул, что Киргизия не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от законных властей Казахстана, соответствующее заявление правительства распространила в четверг его пресс-служба.В заявлении утверждается, что киргизская сторона до последнего момента выражала уверенность "в способности народа и руководства Казахстана самостоятельно и без какого-либо вмешательства извне решить в соответствии с собственными национальными интересами все стоящие перед ними вопросы". Однако, уточняется в документе, накануне ночью в Бишкек поступило официальное обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об оказании Киргизией мер поддержки по обеспечению безопасности в рамках союзнических обязательств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."В соответствии с уставом ОДКБ, уставом ООН и действующими двусторонними договорами о стратегическом партнерстве между нашими государствами, в результате интенсивных консультаций с государствами-партнерами, а также дополнительных личных переговоров с руководством братского государства, президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым было принято решение об инициировании перед Жогорку Кенешем (парламентом - ред.) Кыргызской Республики вопроса о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил с мандатом участия в миротворческой операции ОДКБ", - говорится в заявлении.При этом подчеркивается, что "роль войсковой части Кыргызстана должна быть строго ограничена охраной стратегических объектов и не включать в себя какое-либо взаимодействием с гражданским населением или обязанности по обеспечению общественного порядка"."Кабинет министров обращается к народу Кыргызстана, ко всем общественно-политическим силам страны с призывом отнестись к данному решению с полным пониманием и ответственностью. Как близкий сосед и стратегический союзник республики Казахстан, Кыргызская Республика не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступившее от ее законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ", - отмечается в заявлении.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, киргизия, одкб, садыр жапаров