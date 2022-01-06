12:38 06.01.2022 (обновлено: 14:19 06.01.2022)
Киргизия начала эвакуацию своих граждан из Казахстана
МИД Киргизии начал эвакуацию своих граждан из Казахстана
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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. МИД Киргизии проводит эвакуацию своих сограждан из Казахстана, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"В связи с последними событиями в республике Казахстан министерство иностранных дел Кыргызской Республики в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам проводит работу по эвакуации граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по поручению министерства генеральным консульством Киргизии в Алма-Ате организован транспорт и оплачены все расходы эвакуации. Сообщается, что в настоящее время граждан Киргизии направляют в контрольно-пропускной пункт, где после пересечения границы их встретят сотрудники департамента консульской службы МИД.
"Министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания", - подчеркнули в МИД.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.