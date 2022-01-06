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Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков

Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков - РИА Новости, 06.01.2022

Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков

Золотой фонд казахского кино уничтожен при беспорядках в казахстане, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:36

2022-01-06T21:36

2022-01-06T21:39

беспорядки в казахстане

казахстан

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культура

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Золотой фонд казахского кино уничтожен при беспорядках в казахстане, передает Sputnik Казахстан."В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел в результате пожаров", - сообщило агентство со ссылкой на телеканал Atameken Business.Отмечается, что в фонд входили шедевры казахского кинематографа.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, в мире, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, культура