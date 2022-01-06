21:36 06.01.2022 (обновлено: 21:39 06.01.2022)
Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков
Sputnik Казахстан: во время беспорядков уничтожили золотой фонд казахского кино
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Золотой фонд казахского кино уничтожен при беспорядках в казахстане, передает Sputnik Казахстан.
"В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел в результате пожаров", - сообщило агентство со ссылкой на телеканал Atameken Business.
Отмечается, что в фонд входили шедевры казахского кинематографа.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.