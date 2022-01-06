Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Крупнейший мировой производитель природного урана НАК "Казатомпром" заявил, что беспорядки в Казахстане не сказались на его работе, передает агентство Блумберг.Ранее сообщалось, что, по данным фирмы UxC, занимающейся соответствующими подсчетами, мировые цены на уран поднялись на фоне событий в Казахстане."Мы легко выполняем свои обязательства, проблем с отгрузкой урана нет, и мы уложимся во все сроки поставок", - приводит агентство слова представителя компании.Работа на объектах "Казатомпрома" прервана не была.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. Пятого января по всей территории Казахстана на две недели было введено чрезвычайное положение.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Шестого января Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы", после чего совет коллективной безопасности организации в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. Пятого января по всей территории Казахстана на две недели было введено чрезвычайное положение.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Шестого января Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы", после чего совет коллективной безопасности организации в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
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