https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766809980.html

Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН

Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН - РИА Новости, 06.01.2022

Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН

Атаки на правительственные здания, аэропорты, оружейные магазины Казахстана свидетельствуют о том, что действия заговорщиков планировались, говорится в ноте... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T23:54

2022-01-06T23:54

2022-01-06T23:54

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

совет безопасности оон

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ООН, 6 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. Атаки на правительственные здания, аэропорты, оружейные магазины Казахстана свидетельствуют о том, что действия заговорщиков планировались, говорится в ноте постпредства Казахстана при ООН.Ранее источник в ООН сообщил РИА Новости, что председатель СБ ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране – в ней говорится, что никакие митинги не могут оправдать нападения на сотрудников правопорядка."Атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков", - говорится ноте.Беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней, в ряде регионов они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, к этому часу освобождены акимат города, бывшая резиденция президента, площадь Республики, зачистки в городе продолжаются.

https://ria.ru/20220106/aeroport-1766807633.html

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в мире, казахстан, алма-ата, совет безопасности оон