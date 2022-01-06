https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766809601.html

Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана

Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022

Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана

Председатель СБ ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране – в ней говорится, что никакие митинги не могут... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T23:48

2022-01-06T23:48

2022-01-06T23:48

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

оон

совет безопасности оон

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ООН, 6 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель СБ ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране – в ней говорится, что никакие митинги не могут оправдать нападения на сотрудников правопорядка, сообщил РИА Новости источник в ООН."Председатель Совета безопасности ООН распространил членам Совета информационную ноту постоянного представительства Казахстана при ООН о текущей ситуации в стране и предпринимаемых властями мерах по стабилизации обстановки", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в документе подчеркивается, что никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения на и убийства сотрудников правопорядка".Беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней, в ряде регионов они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, к этому часу освобождены акимат города, бывшая резиденция президента, площадь Республики, зачистки в городе продолжаются.

https://ria.ru/20220106/alma-ata-1766806624.html

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в мире, казахстан, алма-ата, оон, совет безопасности оон