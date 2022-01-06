https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766807269.html

США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы

США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы - РИА Новости, 06.01.2022

США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы

США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T23:14

2022-01-06T23:14

2022-01-06T23:14

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сша

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы надеемся, что власти Казахстана смогут реагировать на проблемы, которые проявились в этих протестах, на проблемы фундаментально экономического и политического характера", - сказал Прайс на брифинге.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766776261.html

казахстан

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в мире, казахстан, сша, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нед прайс