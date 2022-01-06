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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766807269.html
США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы - РИА Новости, 06.01.2022
США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:14
2022-01-06T23:14
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы надеемся, что власти Казахстана смогут реагировать на проблемы, которые проявились в этих протестах, на проблемы фундаментально экономического и политического характера", - сказал Прайс на брифинге.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766776261.html
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в мире, казахстан, сша, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нед прайс
23:14 06.01.2022
 
США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы

Представитель Госдепа Прайс надеется, что Казахстан разрешит экономические проблемы

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы надеемся, что власти Казахстана смогут реагировать на проблемы, которые проявились в этих протестах, на проблемы фундаментально экономического и политического характера", - сказал Прайс на брифинге.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
18:02Беспорядки в Казахстане
Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШАОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевНед Прайс
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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