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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы - РИА Новости, 06.01.2022
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
В Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.
2022-01-06T23:12
2022-01-06T23:12
2022-01-06T23:12
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Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. На территорию Казахстана ввели коллективные миротворческие силы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
2022-01-06T23:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, видео, казахстан, одкб, видео
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
В Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.
2022-01-06T23:12
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PT2M59S
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
В Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.