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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы - РИА Новости, 06.01.2022

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы

В Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.

2022-01-06T23:12

2022-01-06T23:12

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Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. На территорию Казахстана ввели коллективные миротворческие силы.

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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-06T23:12 true PT2M59S

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