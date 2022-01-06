20:48 06.01.2022 (обновлено: 20:57 06.01.2022)
ООН: во время протестов в Казахстане ранены больше тысячи человек
Верховный комиссар ООН Бачелет: в Казахстане при протестах ранили около тысячи человек
© Sputnik / Владислав Воднев
ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Десятки протестующих были убиты, около тысячи человек получили ранения в результаты протестов в Алма-Ате, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане.
"Представитель полиции в главном городе в Алма-Ате заявил, что силы безопасности убили десятки протестующих. Кроме того, по сообщениям, почти 1000 человек получили ранения в ходе протестов, которые начались 2 января", - говорится в заявлении Бачелет.
Со ссылкой на данные министерства внутренних дел Казахстана сообщается, что в ходе беспорядков погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.