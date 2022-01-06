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В Казахстане ставят блокпосты на выезде из Костаная
В Казахстане ставят блокпосты на выезде из Костаная - РИА Новости, 06.01.2022
В Казахстане ставят блокпосты на выезде из Костаная
Блокпосты ставят на выезде из Костаная и на границе Костанайской и Северо-Казахстанской областей в Казахстане, введен комендантский час, передает корреспондент... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T20:36
2022-01-06T20:36
2022-01-06T20:36
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КОСТАНАЙ, 6 янв - РИА Новости. Блокпосты ставят на выезде из Костаная и на границе Костанайской и Северо-Казахстанской областей в Казахстане, введен комендантский час, передает корреспондент РИА Новости.Блокпосты устанавливают на выезде из Костаная близ Федоровки. Комендантский час действует с 23.00 до 7.00.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, москва, одкб, здоровье - общество, жанаозен, россия
В Казахстане ставят блокпосты на выезде из Костаная
В Казахстане ставят блокпосты на выезде из Костаная, также ввели комендантский час