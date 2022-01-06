https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766793678.html
ОДКБ проинформировала ООН о намерении направить силы в Казахстан
ОДКБ проинформировала ООН о намерении направить силы в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
ОДКБ проинформировала ООН о намерении направить силы в Казахстан
ОДКБ проинформировала ООН о намерении отправить свой миротворческий контингент в Казахстан для стабилизации обстановки в стране, заявил официальный... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T20:31
2022-01-06T20:31
2022-01-06T21:02
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
стефан дюжаррик
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ООН, 6 янв – РИА Новости. ОДКБ проинформировала ООН о намерении отправить свой миротворческий контингент в Казахстан для стабилизации обстановки в стране, заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик."ОДКБ проинформировала нас, что направляет войска в Казахстан в рамках существующих двусторонних соглашений. Для нас важно, чтобы силы безопасности придерживались тех же стандартов в сфере прав человека, что подразумевает проявление сдержанности и защиту прав людей на мирные демонстрации", - сказал Дюжаррик в ходе регулярного брифинга.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, оон, одкб, стефан дюжаррик
20:31 06.01.2022 (обновлено: 21:02 06.01.2022)
ОДКБ проинформировала ООН о намерении направить силы в Казахстан
ОДКБ проинформировала ООН о намерении направить силы в Казахстан для стабилизации ситуации