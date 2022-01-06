В Казахстане элита и народ по-разному видят будущее страны, заявил эксперт
Эксперт Щекин заявил, что в Казахстане элита и народ по-разному видят будущее страны
© AP Photo / Yan BlagovАкция протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Yan Blagov
МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Элиты и народ Казахстана по-разному видят перспективы развития страны, это, а также сочетание ряда внешних и внутренних факторов, привело к обострению ситуации, заявил РИА Новости заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Белоруссии Николай Щекин.
"Ситуация в Казахстане непростая. Сама специфика государственных и общественных отношений в Казахстане, а это - клановость, коррупция, наличие олигархата, в целом неоднородность в обществе, разночтение между социальными программами и реальностью, в которой живут граждане, - все это является внутренними причинами. Кроме того, вся экономическая элита Казахстана обучалась в Лондоне, она совершенно по-иному, в отличие от большинства граждан, видит развитие своей страны, она насаждала все это время экспансионную, по большому счету британскую, модель экономического развития, которая вступила в противоречие с тем, что было в стране", - сказал эксперт.
По его словам, при этом, конечно, есть и внешние факторы протестов в Казахстане. Собеседник обратил внимание, что обострение возникло перед саммитом Россия - США. "Считаю, что американская администрация повышает ставки. У них внутренний ресурс закончился, чтобы давить на Россию. Это будет как один из аргументов", - пояснил Щекин.
Он отметил, что в Казахстане в целом пересекаются интересы ряда стран: Афганистана, Турции, Китая, России, США, Пакистана. "Как видно по кадрам из Казахстана, в эту страну уже пришли хорошо подготовленные исламские боевики", - продолжил эксперт, отметив также, что действия протестующих координировались через информресурсы, расположенные на Украине.
"Вроде бы сошлись интересы США и России, (задачи - ред.) посеять раздор между Россией и Китаем. Но еще тут и интересы Турции: не отказались они от идеи халифата… Если сейчас Казахстан не успокоится, то евразийскому содружеству, в Средней Азии, на Ближнем Востоке - будет очень тяжело уже всем. Кроме США", - добавил собеседник.
Он назвал происходящее в Казахстане "революцией обезглавливания". "Наверное, впервые за все цветные революции наносился удар прежде всего по силовым структурам. Такого еще не было", - сказал собеседник.
По данным МВД Казахстана, в ходе беспорядков в стране погибли 18 силовиков, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. Причем двое сотрудников правоохранительных органов обезглавлены.
"Это, наверное, самый жестокий бунт, который можно было предполагать, на постсоветском пространстве", - сказал Щекин.
По его словам, звонок президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева белорусскому и российскому коллегам Александру Лукашенко и Владимиру Путину говорит о том, что он "понял, что упустил время, что надо спасть ситуацию". "И ОДКБ откликнулось, в том числе Беларусь и Россия оказывают помощь (направили миротворцев - ред.)… Надо понимать, что в Казахстане много стратегических точек, баз, которые находятся под российской юрисдикцией, прежде всего их надо обезопасить, начиная с Байконура - это российские интересы", - сказал эксперт.