https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766790776.html

СМИ: в Атырауской области усилили охрану на стратегических объектах

СМИ: в Атырауской области усилили охрану на стратегических объектах - РИА Новости, 06.01.2022

СМИ: в Атырауской области усилили охрану на стратегических объектах

В Атырауской области в Казахстане усилена охрана на стратегических объектах, контролируются здания государственных органов, сообщает телеканал "Хабар 24" со... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:02

2022-01-06T20:02

2022-01-06T20:02

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Атырауской области в Казахстане усилена охрана на стратегических объектах, контролируются здания государственных органов, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на местные власти."В целях обеспечения безопасности города (Атырау) усилена охрана на стратегических объектах, контролируются здания госорганов", - приводит телеканал слова коменданта города Атырау Камзы Умбеткалиева.Как сообщает телеканал, ситуация в Атырауской области находится под контролем, рынки и магазины доступным в обычном режиме, свободно курсирует общественный транспорт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, москва, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия