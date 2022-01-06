https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766783652.html

МВД Казахстана пообещало уничтожать тех, кто откажется сложить оружие

МВД Казахстана пообещало уничтожать тех, кто откажется сложить оружие - РИА Новости, 06.01.2022

МВД Казахстана пообещало уничтожать тех, кто откажется сложить оружие

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены, сообщает Sputnik... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:57

2022-01-06T18:57

2022-01-06T19:35

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД."В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие - ведется их (участников беспорядков - ред.) уничтожение", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Отмечается, что в регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, ведется задержание нарушителей правопорядка, а также устанавливаются и задерживаются преступники.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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