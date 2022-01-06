18:49 06.01.2022 (обновлено: 20:37 06.01.2022)
В Актау на центральной площади собираются люди
В казахстанском Актау на центральной площади собираются люди
Военные на площади в Казахстане
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Люди вновь собираются на центральной площади города Актау в Казахстане, в числе пришедших много пожилых и женщин с детьми, передает Sputnik Казахстан.
Сообщается, что несмотря на то, что часть собравшихся на площади днем разошлись, вечером людей стало намного больше.
Как передает Sputnik Казахстан, в Актау работают небольшие продуктовые магазины. В них принимают только наличные, ажиотажа нет. Крупные ТРЦ закрыты. При этом полицейских или военных на улице не видно.
Ранее в четверг местный телеканал "Хабар 24" сообщал, что ситуация в Актау постепенно стабилизируется, продолжавшийся четверо суток мирный митинг практически закончился и жители разобрали палатки.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.