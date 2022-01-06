https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766781717.html

Блинкен провел переговоры с главой МИД Казахстана

Блинкен провел переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022

Блинкен провел переговоры с главой МИД Казахстана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил о поддержке "конституционных институтов и свободы СМИ"... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:43

2022-01-06T18:43

2022-01-06T19:35

беспорядки в казахстане

в мире

сша

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мид казахстана

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казахстан

мангистауская область

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил о поддержке "конституционных институтов и свободы СМИ" в Казахстане, а также призвал к мирному разрешению кризиса, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и медиа-свобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека", - сказано в пресс-релизе.Байден также поднял тему "приоритетной значимости продвижения стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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