18:43 06.01.2022 (обновлено: 19:35 06.01.2022)
Блинкен провел переговоры с главой МИД Казахстана
Госдеп сообщил, что Блинкен провел переговоры с главой МИД Казахстана по телефону
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил о поддержке "конституционных институтов и свободы СМИ" в Казахстане, а также призвал к мирному разрешению кризиса, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и медиа-свобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека", - сказано в пресс-релизе.
Байден также поднял тему "приоритетной значимости продвижения стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.