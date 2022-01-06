ОДКБ проявит себя в Казахстане как эффективная структура, заявил Миронов
Глава "СР — За правду" Миронов: ОДКБ проявит себя в Казахстане как эффективная структура
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чьи миротворцы отправились в Казахстан по просьбе руководства страны, справится с этой задачей и покажет себя как эффективная структура, заявил руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Однако, добавил он, одними лишь воинскими подразделениями проблему безопасности в Казахстане не решить. "Для этого необходимо менять подходы к обеспечению гражданского мира и согласия, создавать достойные условия жизни для людей, укреплять доверие граждан к власти", - подчеркнул парламентарий.
Он также предложил разместить силы ОДКБ в Казахстане на постоянной основе, в том числе для защиты русского населения. "Силы ОДКБ, основу которых составляют российские подразделения, могут стать базой для формирования в Казахстане системы противодействия экстремизму на годы вперед. Одной из важнейших задач этой системы должна стать защита русскоязычного населения. Считаю целесообразным поднять вопрос о развертывании в Казахстане одной или нескольких постоянных баз ОДКБ в составе сил быстрого реагирования", - написал Миронов.
Он также высказал мнение, что вопрос о защите русских должен быть для России одним из ключевых при обсуждении проблем безопасности в Средней Азии и социально-экономического развития региона в целом. "Рассчитываю, что эту позицию наши партнеры по ОДКБ примут с уважением и пониманием", - заключил депутат.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.