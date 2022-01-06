https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766777196.html
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил - РИА Новости, 06.01.2022
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T18:07
2022-01-06T18:07
2022-01-06T19:57
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_ae136d6b9bc99eba9e5d997524202435.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.В четверг состоялись телефонные переговоры генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ", - рассказал Зайнетдинов журналистам о содержании переговоров.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766771353.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_103:0:2110:1505_1920x0_80_0_0_668349ced23463284edf0624bd15b3a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев
18:07 06.01.2022 (обновлено: 19:57 06.01.2022)
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил