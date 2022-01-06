https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766777196.html

Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил

Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил - РИА Новости, 06.01.2022

Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за направление миротворческих сил

Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:07

2022-01-06T18:07

2022-01-06T19:57

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.В четверг состоялись телефонные переговоры генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ", - рассказал Зайнетдинов журналистам о содержании переговоров.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, одкб, касым-жомарт токаев