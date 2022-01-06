https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766776261.html

Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков

Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков - РИА Новости, 06.01.2022

Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков

Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18, ранены 748, пишут СМИ со ссылкой на МВД. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:02

2022-01-06T18:02

2022-01-06T19:05

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18, ранены 748, пишут СМИ со ссылкой на МВД."Погибли 18 сотрудников силовых структур. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении портала Tengrinews.kz.Президент республики Касым-Жомарт Токаев предупреждал, что власти будут принимать самые жесткие меры против протестующих, так как в результате беспорядков погибли и пострадали сотрудники органов правопорядка. Ранее сообщалось о 13 погибших и 350 пострадавших.Митингующие уже предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766771353.html

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