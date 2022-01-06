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В Госдуме назвали события в Казахстане попыткой цветной революции

В Госдуме назвали события в Казахстане попыткой цветной революции - РИА Новости, 06.01.2022

В Госдуме назвали события в Казахстане попыткой цветной революции

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал события в Казахстане попыткой цветной революции, цель которой - приход к власти бандформирований и РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:54

2022-01-06T17:54

2022-01-06T17:54

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

госдума рф

жанаозен

актау

михаил шеремет

касым-жомарт токаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал события в Казахстане попыткой цветной революции, цель которой - приход к власти бандформирований и разграбление страны."Мы видим явное вмешательство во внутренние дела Казахстана извне. Идет реализация сценария цветной революции, апробированного западными спецслужбами во многих странах мира, в том числе на Украине. На улицах городов действуют подготовленные и вооруженные бандформирования, которые выдают себя за обычных граждан и прикрываются лозунгам о лучшей жизни. По указке западных кураторов перед боевиками стоит цель свергнуть власть в стране, а затем разграбить ее", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западным странам также выгодно создание на границе с Россией новой точки напряжения и подконтрольной территории."Народ Казахстана заслуживает жить в суверенной и сильной державе, а не новой западной колонии. В противном случае их ждет участь Украины. Именно поэтому так важно в рамках Организации Договора о коллективной безопасности оказать помощь Казахстану и не допустить разгула международного терроризма у наших границ", - сказал депутат.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, одкб, госдума рф, жанаозен, актау, михаил шеремет, касым-жомарт токаев, россия