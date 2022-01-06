17:48 06.01.2022 (обновлено: 19:09 06.01.2022)
Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате идет зачистка по всему городу
Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате идет зачистка, сведений о погибших нет
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции стоит дежурит на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник полиции стоит дежурит на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Зачистка от боевиков в Алма-Ате идет по всему городу, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на представителя городского департамента полиции Салтанат Азирбек.
"Сведений о погибших нет", — говорится в сообщении.
В городе нет интернета, мобильная связь работает нестабильно. Позднее агентство сообщило, что в старой столице республики прервалась трансляция телеканалов.
Днем в центре городе была слышна стрельба. Сотрудники органов правопорядка отразили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.