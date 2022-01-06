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Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате идет зачистка по всему городу

Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате идет зачистка по всему городу - РИА Новости, 06.01.2022

Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате идет зачистка по всему городу

Зачистка от боевиков в Алма-Ате идет по всему городу, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на представителя городского департамента полиции Салтанат Азирбек. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:48

2022-01-06T17:48

2022-01-06T19:09

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Зачистка от боевиков в Алма-Ате идет по всему городу, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на представителя городского департамента полиции Салтанат Азирбек."Сведений о погибших нет", — говорится в сообщении.В городе нет интернета, мобильная связь работает нестабильно. Позднее агентство сообщило, что в старой столице республики прервалась трансляция телеканалов.Днем в центре городе была слышна стрельба. Сотрудники органов правопорядка отразили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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