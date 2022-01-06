Sputnik Казахстан сообщил о ранении журналиста одного из казахстанских СМИ
Sputnik Казахстан сообщил о ранении журналиста одного из казахстанских СМИ в Алма-Ате
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение во время зачистки в Алма-Ате, пострадавшему оказали помощь силовики, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
"Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение в ногу во время зачистки в Алма-Ате... Силовики оказали ему первую помощь. Пострадавший ждет медиков", - информирует агентство.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.