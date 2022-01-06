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Протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа, заявили в ЕР
Протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа, заявили в ЕР - РИА Новости, 06.01.2022
Протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа, заявили в ЕР
Протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа, в страну пришли хорошо подготовленные исламские боевики, заявил глава фракции "Единая Россия"... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:30
2022-01-06T17:30
2022-01-06T17:45
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
единая россия
владимир васильев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа, в страну пришли хорошо подготовленные исламские боевики, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев."Протесты не только не утихают, они приобретают форму вооруженного мятежа. Мы видим, что льется кровь, совершаются погромы, поджоги, парализуется жизнь в целом служб обеспечения, включая кареты скорой помощи, которым не позволяется выполнять свои задачи", - сказал Васильев журналистам.Он отметил, что за этим стоят "группы хорошо подготовленных, готовых на все и знающих, для чего они пришли в Алма-Аты и в другие города, боевиков"."Очевидно, что это исламские боевики", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220106/matvienko-1766769975.html
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в мире, казахстан, единая россия, владимир васильев
17:30 06.01.2022 (обновлено: 17:45 06.01.2022)
Протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа, заявили в ЕР
Глава фракции ЕР Васильев: протесты в Казахстане приобретают форму вооруженного мятежа