https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766768399.html

Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление

Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление - РИА Новости, 06.01.2022

Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление

Полиция Алма-Аты подтвердила атаку на управление правоохранительных органов, она была отражена, террористы ликвидированы, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:01

2022-01-06T17:01

2022-01-06T17:20

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полиция Алма-Аты подтвердила атаку на управление правоохранительных органов, она была отражена, террористы ликвидированы, сообщила РИА Новости официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек."Только что было отражено нападение на здание управления полиции Алмалинского района. Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно", - сообщила Азирбек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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