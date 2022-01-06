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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766768399.html
Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление
Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление - РИА Новости, 06.01.2022
Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление
Полиция Алма-Аты подтвердила атаку на управление правоохранительных органов, она была отражена, террористы ликвидированы, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:01
2022-01-06T17:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
москва
одкб
жанаозен
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полиция Алма-Аты подтвердила атаку на управление правоохранительных органов, она была отражена, террористы ликвидированы, сообщила РИА Новости официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек."Только что было отражено нападение на здание управления полиции Алмалинского района. Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно", - сообщила Азирбек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, москва, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия
17:01 06.01.2022 (обновлено: 17:20 06.01.2022)
 
Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление

Полиция Алма-Аты подтвердила данные об атаке на управление, террористы ликвидированы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолиция и военная техника на улице в Алма-Ате
Полиция и военная техника на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полиция Алма-Аты подтвердила атаку на управление правоохранительных органов, она была отражена, террористы ликвидированы, сообщила РИА Новости официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
"Только что было отражено нападение на здание управления полиции Алмалинского района. Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно", - сообщила Азирбек.
Сотрудники полиции работают на месте беспорядков в Алма-Ате (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
17:14Беспорядки в Казахстане
Во время протестов в Алма-Ате пострадали десять медиков
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
17:18Беспорядки в Казахстане
В казахстанском Актау практически закончился четырехдневный митинг
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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