https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766763464.html
Москалькова держит связь с коллегой из Казахстана
Москалькова держит связь с коллегой из Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022
Москалькова держит связь с коллегой из Казахстана
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что держит связь с омбудсменом Казахстана Эльвирой Азимовой по ситуации в республике. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:29
2022-01-06T16:29
2022-01-06T16:29
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
татьяна москалькова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766702349_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_feaf847d38df119eb7816b714ed46465.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что держит связь с омбудсменом Казахстана Эльвирой Азимовой по ситуации в республике."Держу связь с коллегой - Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Азимовой Эльвирой Абилхасимовной", - написала Москалькова в Instagram.Кроме того, омбудсмен добавила, что с тревогой и сочувствием следит за ходом событий в дружественном Казахстане. Москалькова также выразила уверенность, что поддержку окажут страны-члены Евразийского альянса омбудсменов."Уверена, что все члены ЕАО поддерживают нашу коллегу, главу национального правозащитного учреждения Казахстана и желают братскому казахстанскому народу скорейшего разрешения сложившейся ситуации, восстановления мира и согласия в обществе", - добавила Москалькова, слова которой приводятся на официальном сайте альянса.В Евразийский альянс омбудсменов входят представители России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана, Монголии и Сербии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766754577.html
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766747659.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766702349_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9a1893d6bb9775353e9641b0821d1ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, татьяна москалькова, россия
Москалькова держит связь с коллегой из Казахстана
Омбудсмен Москалькова держит связь с коллегой из Казахстана из-за ситуации в республике
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
заявила, что держит связь с омбудсменом Казахстана
Эльвирой Азимовой по ситуации в республике.
"Держу связь с коллегой - Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Азимовой Эльвирой Абилхасимовной", - написала Москалькова в Instagram
.
Кроме того, омбудсмен добавила, что с тревогой и сочувствием следит за ходом событий в дружественном Казахстане. Москалькова также выразила уверенность, что поддержку окажут страны-члены Евразийского альянса омбудсменов.
"Уверена, что все члены ЕАО поддерживают нашу коллегу, главу национального правозащитного учреждения Казахстана и желают братскому казахстанскому народу скорейшего разрешения сложившейся ситуации, восстановления мира и согласия в обществе", - добавила Москалькова, слова которой приводятся на официальном сайте альянса.
В Евразийский альянс омбудсменов входят представители России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана, Монголии и Сербии.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.