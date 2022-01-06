https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766761477.html

Президент Киргизии призвал депутатов не пиариться на трагедии в Казахстане

Президент Киргизии призвал депутатов не пиариться на трагедии в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Президент Киргизии призвал депутатов не пиариться на трагедии в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил депутатов парламента страны не делать себе рекламу на событиях в соседнем Казахстане и не препятствовать отправке туда РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:18

2022-01-06T16:18

2022-01-06T16:36

беспорядки в казахстане

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил депутатов парламента страны не делать себе рекламу на событиях в соседнем Казахстане и не препятствовать отправке туда киргизских миротворцев по линии ОДКБ."Уважаемые кыргызстанцы! Уважаемые депутаты! У всех разные взгляды на ситуацию в соседнем братском Казахстане, и некоторые популисты, около 20-30 наших граждан, преследуя личные цели, пришли к Белому дому, чтобы сделать пиар на этой трагедии. Прошу воздержаться от дешевого пиара на трагических событиях", - написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.По словам Жапарова, Киргизия "не посылает военнослужащих стрелять в братьев-казахов". "Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - подчеркнул он.Как отметил президент, в данное время Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов и Киргизия, как член ОДКБ, должна оказать помощь. "Мы намерены оказать помощь, но сначала выясним: куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы", - уточнил лидер Киргизии.В четверг около здания парламента собрались около 15 человек, которые выразили протест против отправки киргизских солдат в Казахстан. Простояв около часа они разошлись.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/aeroporty-1766763641.html

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в мире, казахстан, киргизия, одкб, садыр жапаров