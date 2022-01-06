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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766755658.html
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января - РИА Новости, 06.01.2022
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января, так как выполнение полетов в республику временно невозможно, вернет пассажирам деньги, сообщает РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:48
2022-01-06T16:02
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
аэрофлот
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января, так как выполнение полетов в республику временно невозможно, вернет пассажирам деньги, сообщает пресс-служба авиакомпании."Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно", - говорится в сообщении.Отменены все рейсы авиакомпании из Москвы и в обратном направлении на 6 января: Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957), Актау (SU1954/1955). Также отменены все рейсы на 7 января: Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957). 8 января пока отменен только рейс в Актобе (SU1948/1949). Также были отменены рейсы "Аэрофлота" в Алма-Ату и Нур-Султан 5 января."Авиакомпания осуществляет оповещение пассажиров через контакт-центр. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств", - говорится в сообщении."Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане приостановил продажу билетов на рейсы в эту страну, запланированные на ближайшие 2 недели, сообщает авиакомпания."В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели. Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем статусе выполнения полетов в города республики", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766754577.html
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в мире, казахстан, аэрофлот, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан
15:48 06.01.2022 (обновлено: 16:02 06.01.2022)
 
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан 6 и 7 января, пассажирам вернут деньги за билеты

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января, так как выполнение полетов в республику временно невозможно, вернет пассажирам деньги, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно", - говорится в сообщении.
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Отменены все рейсы авиакомпании из Москвы и в обратном направлении на 6 января: Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957), Актау (SU1954/1955). Также отменены все рейсы на 7 января: Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957). 8 января пока отменен только рейс в Актобе (SU1948/1949). Также были отменены рейсы "Аэрофлота" в Алма-Ату и Нур-Султан 5 января.
"Авиакомпания осуществляет оповещение пассажиров через контакт-центр. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане приостановил продажу билетов на рейсы в эту страну, запланированные на ближайшие 2 недели, сообщает авиакомпания.
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"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели. Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем статусе выполнения полетов в города республики", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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