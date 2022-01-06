15:43 06.01.2022 (обновлено: 15:53 06.01.2022)
Казахстан опроверг информацию о запрете въезда в страну для иностранцев
В МИД Казахстана опровергли информацию о запрете въезда в страну для иностранцев
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкАвтомобили у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Автомобили у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. МИД Казахстана опроверг информацию о приостановлении въезда в страну для иностранных граждан, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на представителя ведомства.
"Информация не соответствует действительности", - сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадьяров.
Местное издание Vласть также поясняет, что речь не идет о запрете на въезд: рейсы отменяют авиакомпании.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Также 6 января власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан в связи с продолжающимися протестами. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.