https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766753534.html

На площади Республики в Алма-Ате остаются 250-300 протестующих

На площади Республики в Алма-Ате остаются 250-300 протестующих - РИА Новости, 06.01.2022

На площади Республики в Алма-Ате остаются 250-300 протестующих

На площади Республики в центре Алма-Аты, старой столицы Казахстана, остаются 250-300 человек, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:37

2022-01-06T15:37

2022-01-06T18:57

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. На площади Республики в центре Алма-Аты, старой столицы Казахстана, остаются 250-300 человек, сообщает Sputnik Казахстан.Отмечается что группы по 5-10 человек заходят в разбитые магазины и уносят найденное.Ранее сообщалось, что военные окружили зачинщиков беспорядков на площади, началась перестрелка. Позже военные сняли оцепление и покинули место события.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Также 6 января власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан в связи с продолжающимися протестами. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, одкб, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан