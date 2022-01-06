https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766752377.html

Эксперт рассказал о задачах групп ВДВ в Казахстане

Эксперт рассказал о задачах групп ВДВ в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Эксперт рассказал о задачах групп ВДВ в Казахстане

Россия отправила в Казахстан в рамках решения о вводе сил ОДКБ батальонные группы Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые в первую очередь будут охранять... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:29

2022-01-06T15:29

2022-01-06T18:58

беспорядки в казахстане

мангистауская область

одкб

воздушно-десантные войска россии

касым-жомарт токаев

виктор мураховский

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия отправила в Казахстан в рамках решения о вводе сил ОДКБ батальонные группы Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые в первую очередь будут охранять космодром Байконур и полигон Сары-Шаган, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский. "Наше участие, поскольку было сказано о подразделениях, - это батальонные тактические группы ВДВ. Их задача: прежде всего, охрана и оборона критически важных объектов, и в первую очередь Байконура и Сары-Шагана. Также это военные объекты, объекты связи и управления войсками, в том числе чтобы освободить силы безопасности и вооруженные силы Казахстана для непосредственной борьбы с террористическими бандформированиями", - рассказал Мураховский.Военный эксперт отметил, что конфликт в Казахстане начинался как внутриполитический и экономический, но быстро перерос в вооруженное столкновение с теми группами, которые считают возможным действовать оружием против не только властей, но и объектов инфраструктуры, собственности и так далее."Такую схему мы видели на примере действий радикальных группировок в Сирии, Ираке и Афганистане. Когда все тоже начиналось вроде бы с мирных требований в сфере улучшения экономического положения и внедрения образцов демократии, а заканчивается чем мы все видим", - пояснил Мураховский.По его словам, в таких условиях возникает угроза возникновения исламистских псевдогосударств типа ИГИЛ*."При этом надо понимать, что в Казахстане имеется не только ряд объектов совместного пользования, важных для России, например, космодром Байконур и полигон Сары-Шаган. В Казахстане есть арсеналы с достаточно мощными запасами вооружения, которые могут попасть в руки террористов. Также там есть урановые рудники. В результате было принято решение о вводе сил ОДКБ", - добавил специалист.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.* Запрещенная в России террористическая группировкаСледите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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