https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766747121.html
В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек
В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек - РИА Новости, 06.01.2022
В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек
Более 10 человек пострадали в казахском Кызылорде в ходе в ночных беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:59
2022-01-06T14:59
2022-01-06T15:51
беспорядки в казахстане
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 10 человек пострадали в казахском Кызылорде в ходе в ночных беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан.Как сообщает корреспондент Sputnik Казахстан, в Кызылорде в ходе беспорядков разбиты окна и двери в городских зданиях."Точное число пострадавших медики назвать затруднились, сообщая, что их "больше десяти". Также ни медики, ни полиция не подтверждают информацию о погибших", - говорится в сообщении. Как отмечается, в городе не работают банкоматы, в магазинах нет хлеба.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Кадры беспорядков и их последствия в Актобе, Костанае и Кызылорде
Кадры беспорядков и их последствия в Актобе, Костанае и Кызылорде
2022-01-06T14:59
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14:59 06.01.2022 (обновлено: 15:51 06.01.2022)
В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек
В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек, повреждены здания