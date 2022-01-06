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В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек

В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек - РИА Новости, 06.01.2022

В Кызылорде во время ночных беспорядков пострадали более десяти человек

Более 10 человек пострадали в казахском Кызылорде в ходе в ночных беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:59

2022-01-06T14:59

2022-01-06T15:51

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 10 человек пострадали в казахском Кызылорде в ходе в ночных беспорядков, сообщает Sputnik Казахстан.Как сообщает корреспондент Sputnik Казахстан, в Кызылорде в ходе беспорядков разбиты окна и двери в городских зданиях."Точное число пострадавших медики назвать затруднились, сообщая, что их "больше десяти". Также ни медики, ни полиция не подтверждают информацию о погибших", - говорится в сообщении. Как отмечается, в городе не работают банкоматы, в магазинах нет хлеба.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Кадры беспорядков и их последствия в Актобе, Костанае и Кызылорде Кадры беспорядков и их последствия в Актобе, Костанае и Кызылорде 2022-01-06T14:59 true PT0M51S

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в мире, казахстан, кызылорда, sputnik казахстан