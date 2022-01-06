https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766745816.html

Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана

Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022

Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана

Глава МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу по телефону высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:52

2022-01-06T14:52

2022-01-06T14:52

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

турция

одкб

сергей лавров

мевлют чавушоглу

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу по телефону высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка в стране, говорится в сообщении МИД РФ."В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка", - указывается в документе.Российский министр проинформировал "о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/besporyadki-1766743275.html

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в мире, казахстан, турция, одкб, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия