https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766745816.html
Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана
Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022
Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу по телефону высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:52
2022-01-06T14:52
2022-01-06T14:52
беспорядки в казахстане
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казахстан
турция
одкб
сергей лавров
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россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу по телефону высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка в стране, говорится в сообщении МИД РФ."В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка", - указывается в документе.Российский министр проинформировал "о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/besporyadki-1766743275.html
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в мире, казахстан, турция, одкб, сергей лавров, мевлют чавушоглу, россия
Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана
Главы МИД России и Турции поддержали усилия властей Казахстана по восстановлению порядка