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Около 7,5 тысяч жителей Казахстана сейчас на отдыхе за рубежом

Около 7,5 тысяч жителей Казахстана сейчас на отдыхе за рубежом - РИА Новости, 06.01.2022

Около 7,5 тысяч жителей Казахстана сейчас на отдыхе за рубежом

Около 7,5 тысячи казахстанцев находятся сейчас на отдыхе за рубежом, все они смогут вернуться в страну, несмотря на обстановку, сообщил казахстанский телеканал... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:58

2022-01-06T14:58

2022-01-06T14:58

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Около 7,5 тысячи казахстанцев находятся сейчас на отдыхе за рубежом, все они смогут вернуться в страну, несмотря на обстановку, сообщил казахстанский телеканал Хабар 24.По данным СМИ, число казахстанцев, находящихся на отдыхе за рубежом, озвучили в национальной палате предпринимателей "Атамекен". Подчеркивается, что в "Атамекен" поступает много вопросов, там заверяют, что "все граждане смогут вернуться домой". Нацпалата совместно с госорганами прорабатывают меры для этого, передает Хабар 24.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В стране введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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