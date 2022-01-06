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МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане

МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане

Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении в связи с решением Совета... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:22

2022-01-06T14:22

2022-01-06T14:22

беспорядки в казахстане

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан."Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике", - говорится в документе.В нем напоминается, что 6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Беспорядки и мародерство на улицах в Казахстане Массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к партнерам по ОДКБ. При столкновениях погибли силовики. 2022-01-06T14:22 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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