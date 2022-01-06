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МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане
МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане
Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении в связи с решением Совета... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:22
2022-01-06T14:22
2022-01-06T14:22
беспорядки в казахстане
политика
в мире
казахстан
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, говорится в размещённом на сайте МИД РФ заявлении в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан."Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике", - говорится в документе.В нем напоминается, что 6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Беспорядки и мародерство на улицах в Казахстане
Массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к партнерам по ОДКБ. При столкновениях погибли силовики.
2022-01-06T14:22
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МИД: Россия заинтересована в восстановлении нормальной жизни в Казахстане
МИД: Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане