Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766739788.html
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане
Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:17
2022-01-06T14:31
в мире
казахстан
алма-ата
евросоюз
брюссель
беспорядки в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.Она также добавила, что ЕС готов содействовать налаживанию диалога между силами в Казахстане."Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Казахстане, особенно за сложенной ситуации в Алма-Ате. Мы осуждаем акты насилия, вандализма в Алма-Ате, сожалеем о человеческих жертвах. Насилие должно прекратиться, призываем все стороны к сдержанности, мирному разрешению ситуации. ЕС готов поддержать диалог. Представительство ЕС в Казахстане продолжает следить за ситуацией", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/gaz-1766739684.html
казахстан
алма-ата
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, евросоюз, брюссель
14:17 06.01.2022 (обновлено: 14:31 06.01.2022)
 
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане

Представитель ЕС Массрали: союз осуждает акты насилия и вандализма в Казахстане

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
Она также добавила, что ЕС готов содействовать налаживанию диалога между силами в Казахстане.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Казахстане, особенно за сложенной ситуации в Алма-Ате. Мы осуждаем акты насилия, вандализма в Алма-Ате, сожалеем о человеческих жертвах. Насилие должно прекратиться, призываем все стороны к сдержанности, мирному разрешению ситуации. ЕС готов поддержать диалог. Представительство ЕС в Казахстане продолжает следить за ситуацией", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Полиция и военная техника на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
14:17Беспорядки в Казахстане
Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаЕвросоюзБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Протестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИ
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
23:13События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
Лента новостейМолния
Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуЧастный вертолет совершил жесткую посадку в БашкирииВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИПротестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемыСобытия в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом