https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766739788.html

Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане

Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане

Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:17

2022-01-06T14:17

2022-01-06T14:31

в мире

казахстан

алма-ата

евросоюз

брюссель

беспорядки в казахстане

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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.Она также добавила, что ЕС готов содействовать налаживанию диалога между силами в Казахстане."Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Казахстане, особенно за сложенной ситуации в Алма-Ате. Мы осуждаем акты насилия, вандализма в Алма-Ате, сожалеем о человеческих жертвах. Насилие должно прекратиться, призываем все стороны к сдержанности, мирному разрешению ситуации. ЕС готов поддержать диалог. Представительство ЕС в Казахстане продолжает следить за ситуацией", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/gaz-1766739684.html

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в мире, казахстан, алма-ата, евросоюз, брюссель