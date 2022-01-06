https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766739788.html
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане
Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:17
2022-01-06T14:17
2022-01-06T14:31
в мире
казахстан
алма-ата
евросоюз
брюссель
беспорядки в казахстане
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейский союз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место в Алма-Ате, заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.Она также добавила, что ЕС готов содействовать налаживанию диалога между силами в Казахстане."Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Казахстане, особенно за сложенной ситуации в Алма-Ате. Мы осуждаем акты насилия, вандализма в Алма-Ате, сожалеем о человеческих жертвах. Насилие должно прекратиться, призываем все стороны к сдержанности, мирному разрешению ситуации. ЕС готов поддержать диалог. Представительство ЕС в Казахстане продолжает следить за ситуацией", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, алма-ата, евросоюз, брюссель
14:17 06.01.2022 (обновлено: 14:31 06.01.2022)
Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Казахстане
Представитель ЕС Массрали: союз осуждает акты насилия и вандализма в Казахстане